Барриос рассказал, как на «Зените» отразился уход Клаудиньо

Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, как на команде отразился уход полузащитника Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».

«Уже довольно много времени прошло с того момента. Он играл важную роль в команде, но наши пути разошлись, Клаудиньо выбрал другой вариант продолжения карьеры. Буду болеть за него на расстоянии», — приводит слова Барриоса «Российская газета».

Клаудиньо выступал за санкт-петербургский «Зенит» с 2021 года. За это время бразилец принял участие в 121 матче, забил 21 гол и отдал 31 результативную передачу. Вместе с сине-бело-голубыми футболист трижды становился чемпионом России, три раза — победителем Суперкубка и однажды — обладателем Кубка страны.