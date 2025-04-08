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Бубнов оценил шансы «Краснодара», «Спартака» и «Зенита» на чемпионство

Бубнов оценил шансы «Краснодара», «Спартака» и «Зенита» на чемпионство
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Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал фаворита в борьбе за чемпионский титул РПЛ.

«Изучил календари «Краснодара», «Зенита» и «Спартака». Уверен, что в оставшихся матчах красно-белые должны взять 15 очков. Петербуржцы должны взять 12 баллов. При этом у команд по две игры, где я сомневаюсь, что они что-то наберут.

Что касается «Краснодара», то они возьмут 12 очков. У «быков» три матча, где они могут уступить. Но у южан пять очков отрыва. Вот такой расклад. Это чистая стратегия», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15).

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