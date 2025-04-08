Барриос — о положении «Зенита» в РПЛ: непривычно быть в роли догоняющих

Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос высказался о положении сине-бело-голубых в РПЛ.

«Быть в роли догоняющих непривычно. Конечно, мы всё прекрасно понимаем, что находимся не на том месте, на котором должны быть. Однако всё в наших руках. Только от нас зависит, где мы будем в конце сезона. В каждом оставшемся матче сделаем всё возможное, чтобы побеждать», — приводит слова Барриоса «Российская газета».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15).