Бубнов рассказал, почему «Зенит» потерял очки в матче с «Локомотивом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил, почему петербургский «Зенит» потерял очки в матче 23-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (1:1).

«Петербуржцы допустили грубейшую ошибку в обороне. Также, на мой взгляд, в ничьей большая заслуга Галактионова. Тренер москвичей грамотно выстроил игру в обороне и закрыл фланги. «Зениту» впереди не хватило скорости. Баринов и компания всё перекрыли. Я удивился, как молодой Годяев бил этот «Зенит». Очень жёстко играл», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

У «Зенита» 47 очков в 23 матчах. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (49).