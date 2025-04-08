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Бубнов рассказал, почему «Зенит» потерял очки в матче с «Локомотивом»

Бубнов рассказал, почему «Зенит» потерял очки в матче с «Локомотивом»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил, почему петербургский «Зенит» потерял очки в матче 23-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

«Петербуржцы допустили грубейшую ошибку в обороне. Также, на мой взгляд, в ничьей большая заслуга Галактионова. Тренер москвичей грамотно выстроил игру в обороне и закрыл фланги. «Зениту» впереди не хватило скорости. Баринов и компания всё перекрыли. Я удивился, как молодой Годяев бил этот «Зенит». Очень жёстко играл», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

У «Зенита» 47 очков в 23 матчах. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (49).

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