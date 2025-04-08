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Арсенал — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Тотти назвал команду, которая активнее всего пыталась переманить его из «Ромы»

Тотти назвал команду, которая активнее всего пыталась переманить его из «Ромы»
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Бывший итальянский нападающий Франческо Тотти рассказал, что мадридский «Реал» активнее среди всех других команд пытался переманить его из «Ромы»

– За время вашей карьеры кто активнее всего хотел вас переманить из «Ромы»?
– «Реал» Мадрид в 2004-м, но любовь победила.

– Кто-то из современных футболистов вам напоминает себя?
– Нет таких. Увы, никто», — сказал Тотти в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Тотти выступал за «Рому» с 1993 по 2017 год. В составе клуба он выиграл чемпионат Италии, дважды — Кубок Италии и дважды — Суперкубок страны.

Полное интервью с Тотти читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

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