Тотти назвал команду, которая активнее всего пыталась переманить его из «Ромы»

Бывший итальянский нападающий Франческо Тотти рассказал, что мадридский «Реал» активнее среди всех других команд пытался переманить его из «Ромы»

– За время вашей карьеры кто активнее всего хотел вас переманить из «Ромы»?

– «Реал» Мадрид в 2004-м, но любовь победила.

– Кто-то из современных футболистов вам напоминает себя?

– Нет таких. Увы, никто», — сказал Тотти в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Тотти выступал за «Рому» с 1993 по 2017 год. В составе клуба он выиграл чемпионат Италии, дважды — Кубок Италии и дважды — Суперкубок страны.

Полное интервью с Тотти читайте в ближайшее время на «Чемпионате».