Станислав Черчесов объяснил спад «Зенита» в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о турнирном положении петербургского «Зенита» в РПЛ.

«Если шесть лет подряд ты выигрываешь Премьер-лигу, у тебя может быть мини-спад. У Семака большая группа игроков ушла, большая пришла, надо на ходу выстраивать новую команду. Чему тут удивляться?» — приводит слова Черчесова «КП Спорт».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15).