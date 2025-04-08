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Бубнов высказался о назначении Шалимова на пост главного тренера «Факела»

Бубнов высказался о назначении Шалимова на пост главного тренера «Факела»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал решение руководства воронежского «Факела» назначить специалиста Игоря Шалимова на пост главного тренера команды.

«Говорят, что Шалимов не тренировал три года. Это никак не повлияет на его квалификацию. Многие выдающиеся тренеры по году, по два не работали. На мой взгляд, всем тренерам нужна пауза. Отдохнуть, переосмыслить. Потом они находят работу.

Шалимов вовлечён, он в курсе дела. Мог отслеживать всех. Прекрасно представляет соперников. Я Шалимова поддерживал. Не только потому, что вместе играли. Квалифицированный специалист. Ему будет очень тяжело в «Факеле». Поборются за переходные игры, но могут и вылететь напрямую», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

После 23 сыгранных матчей «Факел» располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. В следующем туре подопечные Игоря Шалимова сыграют с тольяттинским «Акроном». Матч состоится 13 апреля, начало — в 14:30 мск.

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