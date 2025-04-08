«Раньше было больше любви». Тотти — о футболистах, играющих всю карьеру в одном клубе

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти высказался о футболистах, играющих всю карьеру в одном клубе.
– Тотти, Мальдини, Пуйоль, Каррагер, Гиггз, Скоулз… А сейчас футболисты всё реже проводят всю карьеру в одной команде.
– Грустно, что нет таких игроков. Это ведь были большие футболисты. Даже великие. Увы, сейчас очень-очень мало таких.
– Стало тяжелее всю жизнь провести в одной команде?
– Да, раньше были другие времена. Мне кажется, было больше любви по отношению к своей команде, — сказал Тотти в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Напомним, Тотти выступал за «Рому» с 1993 по 2017 год. В составе клуба он выиграл чемпионат Италии, дважды — Кубок Италии и дважды — Суперкубок страны.