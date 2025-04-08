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Карло Анчелотти рассказал, почему капитан «Арсенала» Эдегор не заиграл в «Реале»

Карло Анчелотти рассказал, почему капитан «Арсенала» Эдегор не заиграл в «Реале»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о полузащитнике «Арсенала» Мартине Эдегоре, который раньше принадлежал мадридскому клубу.

«У нас не было места, чтобы он мог бы проявить себя, поэтому он решил поехать в другое место, чтобы получить шанс играть. Он перешёл в один из лучших клубов Лиги чемпионов», –сказал Анчелотти на пресс-конференции перед матчем.

26-летний Эдегор стал игроком «Реала» в январе 2015 года в возрасте 16 лет. Впервые за «сливочных» норвежец сыграл в мае того же года. Всего за основной состав «Реала» в 11 матчах он не отметился результативными действиями. С лета 2021 года футболист выступает за «Арсенал».

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