Килиан Мбаппе высказался о своей связке с Винисиусом в «Реале»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о важности Винисиуса Жуниора для мадридского клуба и игре с ним на поле.

«Я не представляю «Реал Мадрид» без Винисиуса Жуниора. У меня всегда была идея играть с ним и другими игроками команды.

Мы с Вини хорошо играем вместе, но можем ещё лучше. Люди всегда ожидают от нас большего – и это нормально.

Есть вещи важнее денег. Я хотел играть за «Реал Мадрид», здесь, на «Сантьяго Бернабеу». Для меня самое важное – быть счастливым. Я был абсолютно уверен, что в конце концов окажусь в «Реале». У меня была большая уверенность в своих силах, и это было то, чего я искренне желал с детства», – приводит слова Мбаппе AS.

Напомним, ранее француз выступал за «ПСЖ». На данный момент Мбаппе является лучшим бомбардиром мадридцев по сумме голов во всех турнирах.

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