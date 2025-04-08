Криштиану Роналду назвал трёх лучших игроков современного футбола

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Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду из саудовского клуба «Аль-Наср» назвал трёх лучших игроков современного футбола.

«В список трёх лучших игроков я включу себя, наверное, Лионеля Месси и Зинедина Зидана», – приводит слова Роналду Give me Sport.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл за «Аль-Наср» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 28 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Лионель Месси выступает в МЛС за «Интер Майами», а Зинедин Зидан завершил профессиональную карьеру игрока.

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