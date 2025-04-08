Одна из главных звёзд «Реала» может быть дисквалифицирована на три матча Ла Лиги

5 апреля прошёл матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Реал» и «Валенсия». Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Гости победили со счетом 2:1. После этого поражения не сдержал своих эмоций полузащитник хозяев Джуд Беллингем, сообщает Goal.com.

По дороге в тоннель он нанёс удар ногой по монитору VAR. Поэтому британец может получить дисквалификацию на 1-3 матча. Правила Ла Лиги предусматривают наказание за проявление агрессии к оборудованию, помогающему обслуживать поединок.

В нынешнем сезоне Беллингем сыграл за «Реал» 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 180 млн.

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