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Одна из главных звёзд «Реала» может быть дисквалифицирована на три матча Ла Лиги

Одна из главных звёзд «Реала» может быть дисквалифицирована на три матча Ла Лиги
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5 апреля прошёл матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Реал» и «Валенсия». Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Гости победили со счетом 2:1. После этого поражения не сдержал своих эмоций полузащитник хозяев Джуд Беллингем, сообщает Goal.com.

Испания — Примера . 30-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 2
Валенсия
Валенсия
0:1 Дьякаби – 15'     1:1 Винисиус Жуниор – 50'     1:2 Дуро – 90+5'    

По дороге в тоннель он нанёс удар ногой по монитору VAR. Поэтому британец может получить дисквалификацию на 1-3 матча. Правила Ла Лиги предусматривают наказание за проявление агрессии к оборудованию, помогающему обслуживать поединок.

В нынешнем сезоне Беллингем сыграл за «Реал» 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 180 млн.

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