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Defensa Central сообщил, кого возглавит Карло Анчелотти в случае провала сезона с «Реалом»

Defensa Central сообщил, кого возглавит Карло Анчелотти в случае провала сезона с «Реалом»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может летом покинуть клуб, сообщает Defensa Central.

У итальянского тренера действует контракт с «бланкос» до лета 2026 года, однако отношения Карло с мадридцами могут быть разорваны уже этим летом, если он не сможет пройти «Арсенал» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

По сведениям источника, в случае неудачи «бланкос» в ЛЧ Анчелотти подпишет контракт со сборной Бразилии, а «Реал» с большой долей вероятности возглавит Хаби Алонсо. Однако при таком развитии событий Карло всё же останется главным тренером «Реала» на клубном чемпионате мира, а уже потом покинет клуб.

Ранее пост главного тренера сборной Бразилии покинул Доривал Жуниор. По сообщениям СМИ, именно Анчелотти является одним из главным кандидатов на его замену.

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