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Украинский журналист сообщил результат повторной допинг-пробы Михаила Мудрика

Украинский журналист сообщил результат повторной допинг-пробы Михаила Мудрика
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В ночь с 16 на 17 декабря 2024 стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг. Футболист и общественность долгое время ждали результата пробы В и, по информации журналиста Игоря Цыганика, он уже получен.

Цыганик в своём YouTube-канале сообщил, что люди из окружения украинского игрока знают результат пробы В и он — положительный. Сейчас идёт обжалование этого вердикта и до полного оглашения ситуации никто об этом результате официально объявлять не будет.

По сведениям Цыганика, сейчас адвокаты Мудрика попросили не объявлять результаты теста, пока все дисциплинарные органы не сделают свой вердикт.

Как ранее сообщалось, в случае подтверждения факта употребления допинга Мудрик может быть дисквалифицирован на срок до четырёх лет.

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