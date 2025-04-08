Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрлинг Холанд в ближайшие несколько месяцев может покинуть «Ман Сити» — El Nacional

Эрлинг Холанд в ближайшие несколько месяцев может покинуть «Ман Сити» — El Nacional
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть команду, сообщает El Nacional.

По информации источника, 24-летний футболист начинает разочаровываться в английском клубе из-за последних результатов, поэтому рассматривается возможность смены клуба. «Горожанам» будет сложно удержать Эрлинга, если он примет окончательное решение уйти, даже несмотря на контракт до 2034 года.

За ситуацией вокруг игрока следят «ПСЖ» и «Бавария».

Напомним, Эрлинг Холанд получил травму лодыжки в 1/4 финала Кубка Англии с «Борнмутом» (2:1). Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что норвежец пропустит пять-семь недель. В нынешнем сезоне Холанд сыграл за «Манчестер Сити» 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом

Материалы по теме
Видео
«Купи себе новую футболку». Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android