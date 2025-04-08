Семшов высказался о решении Станковича оставить Угальде в запасе «Спартака» с «Ростовом»

Экс-полузащитник «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал решение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича не включать в стартовый состав на выездной матч 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:0) коста-риканского нападающего Манфреда Угальде.

«Удивило, что Угальде остался в запасе. Видимо, Станкович решил, что в таком матче одного нападающего на острие будет достаточно, а Угальде принесёт больше пользы своим выходом на замену. Конечно, Манфред — лучший бомбардир чемпионата, но не забудем, что в последних турах он не забивал», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 60-й минуте игры Угальде вышел на замену при счёте 0:0, с конца первого тайма красно-белые играли в численном большинстве. Игра завершилась крупной победой «Спартака» со счётом 3:0, Манфред отметился результативным пасом в ситуации с третьим голом.

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