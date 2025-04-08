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Семшов высказался о решении Станковича оставить Угальде в запасе «Спартака» с «Ростовом»

Семшов высказался о решении Станковича оставить Угальде в запасе «Спартака» с «Ростовом»
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Экс-полузащитник «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал решение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича не включать в стартовый состав на выездной матч 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:0) коста-риканского нападающего Манфреда Угальде.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65'     0:2 Мартинс – 68'     0:3 Барко – 88'    
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет

«Удивило, что Угальде остался в запасе. Видимо, Станкович решил, что в таком матче одного нападающего на острие будет достаточно, а Угальде принесёт больше пользы своим выходом на замену. Конечно, Манфред — лучший бомбардир чемпионата, но не забудем, что в последних турах он не забивал», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 60-й минуте игры Угальде вышел на замену при счёте 0:0, с конца первого тайма красно-белые играли в численном большинстве. Игра завершилась крупной победой «Спартака» со счётом 3:0, Манфред отметился результативным пасом в ситуации с третьим голом.

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