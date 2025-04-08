Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА рассказали о договорённости с сербскими клубами о проведении Братского кубка летом

В ЦСКА рассказали о договорённости с сербскими клубами о проведении Братского кубка летом
Аудио-версия:
Комментарии

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о договорённости с сербскими клубами о проведении Братского кубка грядущим летом.

«Был успешный опыт Братского кубка. При поддержке партнёров, думаю, вместе с «Динамо» нам удастся пригласить наших сербских друзей. В Белграде состоялся предварительный разговор между руководителями. Высока вероятность того, что в том или ином виде турнир вновь состоится.

Что касается привлечения других иностранных команд, мы обсуждали этот вопрос. В первую очередь, речь могла бы идти о бразильских клубах. Был определённый интерес с той стороны. Нужно понимать, что коммерчески это сильно повышает обязательства со стороны партнёров. Привезти бразильскую команду логистически дорого, им надо заплатить. Это более коммерческие отношения, нежели братские. Это увеличивает финансовую составляющую. Будет сложно это сделать», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Нападающий ЦСКА Алеррандро назвал различие РПЛ и чемпионата Бразилии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android