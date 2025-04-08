В ЦСКА рассказали о договорённости с сербскими клубами о проведении Братского кубка летом

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о договорённости с сербскими клубами о проведении Братского кубка грядущим летом.

«Был успешный опыт Братского кубка. При поддержке партнёров, думаю, вместе с «Динамо» нам удастся пригласить наших сербских друзей. В Белграде состоялся предварительный разговор между руководителями. Высока вероятность того, что в том или ином виде турнир вновь состоится.

Что касается привлечения других иностранных команд, мы обсуждали этот вопрос. В первую очередь, речь могла бы идти о бразильских клубах. Был определённый интерес с той стороны. Нужно понимать, что коммерчески это сильно повышает обязательства со стороны партнёров. Привезти бразильскую команду логистически дорого, им надо заплатить. Это более коммерческие отношения, нежели братские. Это увеличивает финансовую составляющую. Будет сложно это сделать», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.