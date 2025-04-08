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Арсенал — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 8 апреля

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 8 апреля
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Сегодня, 8 апреля, состоятся заключительные первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. В рамках игрового дня запланировано две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.

Лига чемпионов УЕФА, 1/4 финала, расписание матчей (время — московское):

22:00 мск. «Арсенал» — «Реал» Мадрид;
22:00 мск. «Бавария» — «Интер» Милан.

Календарь матчей Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов

В других четвертьфинальных парах между собой встретятся «ПСЖ» и «Астон Вилла», а также «Барселона» и дортмундская «Боруссия». Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0).

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