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Игрок «Спартака» Денисов ответил, что в российском футболе может превзойти рекорд Овечкина

Игрок «Спартака» Денисов ответил, что в российском футболе может превзойти рекорд Овечкина
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Игрок московского «Спартака» Даниил Денисов ответил, что в российском футболе может превзойти рекорд легендарного хоккеиста Александра Овечкина, который накануне стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ.

— Какое достижение в российском футболе может превзойти рекорд Овечкина?
— Индивидуальное. Какая-то большая награда.

— «Золотой мяч»?
— Можно взять немного поменьше. Лучший игрок на чемпионате Европы или чемпионате мира, — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

6 апреля в Элмонте (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин. Для 39-летнего россиянина этот гол стал 895-м за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, что помогло ему стать лучшим снайпером в её истории, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).

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