«Бавария» — «Интер»: во сколько матч 1/4 финала Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 8 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся мюнхенская «Бавария» и миланский «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». Встречу будет обслуживать швейцарская бригада арбитров, которую возглавит Сандро Шерер. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0). Кроме того, «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали это соревнование 15 раз.