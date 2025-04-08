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Арсенал — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Бавария» — «Интер»: во сколько матч 1/4 финала Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

«Бавария» — «Интер»: во сколько матч 1/4 финала Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 8 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся мюнхенская «Бавария» и миланский «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». Встречу будет обслуживать швейцарская бригада арбитров, которую возглавит Сандро Шерер. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Календарь матчей Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0). Кроме того, «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали это соревнование 15 раз.

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