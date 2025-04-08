Роналдиньо оценил потенциал «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике

Обладатель «Золотого мяча» 2005 года бразилец Роналдиньо, ранее выступавший за «Барселону» и «ПСЖ», высказался о главном тренере парижан Луисе Энрике, а также оценил потенциал клуба под руководством испанца.

«Он тот, кого ты любишь. Он — всё. Он отдает всё. Он знает, что делает, что строит. Мы познакомились в Барселоне, когда я только приехал. Я восхищаюсь и очень уважаю его. Он был великим игроком, который стал великим тренером. Он выиграл всё в «Барсе» и добился больших успехов в сборной Испании. Он добьётся успеха в том, что строит в Париже. Он предлагает хороший, привлекательный план игры. «ПСЖ» — команда с большим потенциалом, и она находится на пути наверх», — приводит слова Роналдиньо L`Equipe.