«Арсенал» — «Реал»: во сколько начало матча 1/4 финала Лиги чемпионов, где смотреть онлайн

Сегодня, 8 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Встречу обслужит боснийская бригада арбитров, которую возглавит Ирфан Пельто. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет стриминговая платформа Okko Спорт.

Напомним, на стадии 1/8 финала мадридский «Реал» прошёл «Атлетико». Общий счёт по сумме двух матчей — 2:2, 4:2 (пенальти). «Арсенал», в свою очередь, выбил из турнира нидерландский ПСВ — 9:3 по сумме двух матчей.