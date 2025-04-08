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Арсенал — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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ООО "ОККО"
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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Арсенал» — «Реал»: во сколько начало матча 1/4 финала Лиги чемпионов, где смотреть онлайн

«Арсенал» — «Реал»: во сколько начало матча 1/4 финала Лиги чемпионов, где смотреть онлайн
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Сегодня, 8 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Встречу обслужит боснийская бригада арбитров, которую возглавит Ирфан Пельто. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет стриминговая платформа Okko Спорт.

Напомним, на стадии 1/8 финала мадридский «Реал» прошёл «Атлетико». Общий счёт по сумме двух матчей — 2:2, 4:2 (пенальти). «Арсенал», в свою очередь, выбил из турнира нидерландский ПСВ — 9:3 по сумме двух матчей.

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