Щенсны высказался о возможной потере места в составе «Барсы» после возвращения тер Штегена

34-летний польский вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны рассказал о своём отношении к возможной потере места в стартовом составе каталонцев после возвращения в строй немецкого голкипера Марка-Андре тер Штегена.

«Я пришёл в «Барсу», чтобы заменить тер Штегена, и я не буду возражать, если он вернётся и займёт своё место. Если в какой-то момент тренер решит, что капитан должен вернуться и занять место в воротах, для меня это будет совершенно нормально», — приводит слова Щенсного журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, немецкий голкипер не выступает в составе сине-гранатовых с минувшего октября из-за тяжёлой травмы колена. На текущий момент Щенсны является основным вратарём «Барселоны».

В нынешнем сезоне Щенсны принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в девяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.