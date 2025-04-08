Тотти: уровень Италии упал, но она не может себе позволить пропускать мундиали

Легендарный итальянский экс-футболист Франческо Тотти высказался об уровне сборной Италии. Он признал, что уровень национальной команды упал. В то же время Тотти отметил, что итальянцы не имеют права пропускать несколько больших турниров подряд.

– Как думаете, почему у сборной Италии такие проблемы с чемпионатами мира?

– Да, уже два турнира пропустили. Значит, нужно делать что-то большее. Италия не может себе позволить пропускать мундиали.

– А есть такое, что уровень команды упал?

– По сравнению с тем, что было раньше, – да. Хотя хорошие игроки есть и сейчас. Италия – это всегда Италия, — сказал Тотти в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Тотти читайте в ближайшее время на «Чемпионате».