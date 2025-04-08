Форвард «Боруссии» Гирасси высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Барселоной»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси высказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором «шмели» встретятся с «Барселоной». Отметим, что эти команды уже играли между собой в нынешнем сезоне турнира. В матче общего этапа победу одержали каталонцы (3:2).

«Матч против «Барселоны» на общем этапе был невероятным. Результат был не очень хорошим, но сейчас всё по-другому, потому что это матч на выбывание. Обе команды поднимут свой уровень.

Здорово было забить «Барселоне». Они входят в десятку лучших команд мира. Каждый гол имеет значение, особенно в Лиге чемпионов», — приводит слова Гирасси Barca Times в соцсети Х (ранее Twitter).

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и дортмундской «Боруссией» состоится в среду, 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.