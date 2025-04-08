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Защитник «Ростова» Мелёхин — об удалении Сутормина: вряд ли на VAR ошиблись

Защитник «Ростова» Мелёхин — об удалении Сутормина: вряд ли на VAR ошиблись
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Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин высказался о полученной красной карточке защитником жёлто-синих Алексеем Суторминым в матче 23-го тура Российский Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча проходила 6 апреля в Ростове-на-Дону и завершилась победой московской команды со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65'     0:2 Мартинс – 68'     0:3 Барко – 88'    
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет

«Удаление, конечно, повлияло на игру. Остались в меньшинстве против «Спартака». В перерыве нам сказали, что будет тяжело, что надо внимательно сыграть в обороне. Но не получилось. Не забили свой момент и пропустили с углового обидный мяч.

Мы хотели выиграть. Все старались и пахали на поле. Момент с удалением Сутормина вообще не видел. Если посмотрели на VAR, вряд ли они ошиблись», — сказал Мелёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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