Защитник «Ростова» Мелёхин — об удалении Сутормина: вряд ли на VAR ошиблись

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин высказался о полученной красной карточке защитником жёлто-синих Алексеем Суторминым в матче 23-го тура Российский Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча проходила 6 апреля в Ростове-на-Дону и завершилась победой московской команды со счётом 3:0.

«Удаление, конечно, повлияло на игру. Остались в меньшинстве против «Спартака». В перерыве нам сказали, что будет тяжело, что надо внимательно сыграть в обороне. Но не получилось. Не забили свой момент и пропустили с углового обидный мяч.

Мы хотели выиграть. Все старались и пахали на поле. Момент с удалением Сутормина вообще не видел. Если посмотрели на VAR, вряд ли они ошиблись», — сказал Мелёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.