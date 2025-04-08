В составе «Лестера» в матче АПЛ с «Ньюкаслом» сыграл 15-летний футболист

В прошедшем матче 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед», дебютировал 15-летний нападающий «лис» Джереми Монга. Форвард появился на поле на 74-й минуте.

По информации ВВС, Монга в возрасте 15 лет и 271 день стал вторым самым молодым игроком, выступавшим в чемпионате Англии, после Итана Нванери из «Арсенала», который дебютировал в возрасте 15 лет 181 день в сентябре 2022 года.

Также отмечается, что Монга играл в футболке без спонсоров, так как с 2020-го года АПЛ запрещает игрокам младше 18 лет носить экипировку с изображением спонсоров азартных игр.