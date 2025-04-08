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В составе «Лестера» в матче АПЛ с «Ньюкаслом» сыграл 15-летний футболист

В составе «Лестера» в матче АПЛ с «Ньюкаслом» сыграл 15-летний футболист
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В прошедшем матче 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед», дебютировал 15-летний нападающий «лис» Джереми Монга. Форвард появился на поле на 74-й минуте.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
07 апреля 2025, понедельник. 22:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 3
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Мёрфи – 2'     0:2 Мёрфи – 11'     0:3 Барнс – 34'    

По информации ВВС, Монга в возрасте 15 лет и 271 день стал вторым самым молодым игроком, выступавшим в чемпионате Англии, после Итана Нванери из «Арсенала», который дебютировал в возрасте 15 лет 181 день в сентябре 2022 года.

Также отмечается, что Монга играл в футболке без спонсоров, так как с 2020-го года АПЛ запрещает игрокам младше 18 лет носить экипировку с изображением спонсоров азартных игр.

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