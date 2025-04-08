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Кевин Де Брёйне может стать одноклубником Месси в «Интер Майами» — ESPN

Кевин Де Брёйне может стать одноклубником Месси в «Интер Майами» — ESPN
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Американский «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику Кевину Де Брёйне, недавно объявившему об уходе из «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, клуб Девида Бекхэма имеет приоритетное право среди клубов МЛС на переговоры с бельгийцем, так как «Интер» внёс футболиста в свой «список открытий». Правила МЛС гласят, что клубы могут добавлять до пяти игроков в свой «список открытий» в любой момент времени. Включая игрока в список, эта команда получает исключительное право начать переговоры первой без конкуренции со стороны других клубов лиги.

Ранее сообщалось об интересе к Де Брёйне со стороны клубов из Саудовской Аравии. В текущем сезоне он забил четыре гола и отдал семь ассистов в 30 матчах.

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