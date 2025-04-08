Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов ответил, сколько команд претендуют на победу в РПЛ

Станислав Черчесов ответил, сколько команд претендуют на победу в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака», московского «Динамо», «Амкара» и сборной России Станислав Черчесов ответил, сколько команд претендуют на победу в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

– «Краснодар» отрывается от преследователей, сколько команд сейчас реально претендуют на чемпионство?
— До 23-го тура я говорил, что ближайшие две игры каждой команды будут во многом определяющими. Так и происходит. Первая тройка понятно, что претендует на титул. Но я не сбрасывал «Динамо» и ЦСКА. ЦСКА мощно начал этот год — только одна ничья с «Зенитом», в остальных матчах победы. «Динамо» показывало неплохой футбол. И сейчас как раз мы наблюдаем, возможно, решающий отрезок в борьбе за чемпионство, — приводит слова Черчесова «Комсомольская правда».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). Действующий чемпион России — «Зенит». Команда Сергея Семака выигрывала РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.

Материалы по теме
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android