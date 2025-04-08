Тотти раскритиковал современный футбол за технологии, VAR и малое число техничных игроков

Бывший итальянский нападающий Франческо Тотти высказался о современных тенденциях развития футбола.

– Как вы воспринимаете современный футбол и все новшества?

– Игра очень изменилась. Раньше упор был на технику, а теперь на физическую подготовку. И это я говорю не только про итальянский футбол, а вообще про мировой. Раньше тактика базировалась на мастерстве футболистов, а сейчас мало техничных футболистов.

– Технологий в футболе стало больше…

– Да, к сожалению.

– Почему так говорите?

– Футбол – это не про технологии, а про шоу, удовольствие, эмоции.

– Если говорить про VAR, то он убрал минимум половину ошибок. Это того не стоит?

– Без VAR было лучше. Другой темп. Было здорово, когда всё происходило в реальном времени. А сейчас можно потерять 5-10 минут. Это уже не футбол, а другой вид спорта. Я бы лучше вернул старые времена. Тот футбол было интереснее смотреть, — сказал Тотти в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.