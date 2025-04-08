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Тотти вспомнил, как взял Дмитрия Аленичева на руки в «Роме»

Тотти вспомнил, как взял Дмитрия Аленичева на руки в «Роме»
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Бывший итальянский нападающий Франческо Тотти поделился воспоминаниями, как взял на руки Дмитрия Аленичева во время совместных выступлений за «Рому».

Фото: Asroma.com

– Хотел бы показать вам одну фотографию на планшете. Помните, как вы взяли на руки Аленичева?
– Конечно. Это был матч «Рома» – «Фиорентина». Мы уступали – 0:1, а потом Аленичев сравнял счёт, а я забил победный в компенсированное время. Почему взял Аленичева? Так он же маленький (улыбается). А вообще, запомнил его прекрасным и скромным человеком. И футболист тоже феноменальный – исполнял и правой ногой, и левой, — сказал Тотти в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Тотти выступал за «Рому» с 1993 по 2017 год. В составе клуба он выиграл чемпионат Италии, дважды — Кубок Италии и дважды — Суперкубок страны.

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