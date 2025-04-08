Тренер «Акрона» Заур Тедеев заявил, что хотел бы увидеть чемпионство «Краснодара»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев после поражения тольяттинской команды от «Краснодара» (0:1) в матче 23-го тура РПЛ рассказал, что хотел бы увидеть победу чёрно-зелёных в чемпионате России по итогам этого сезона.

– Что не получилось в матче с «Краснодаром»?

– Забить гол и не пропустить необязательный мяч.

– Как молодёжь настраиваете на такие матчи, когда играешь с потенциальным чемпионом РПЛ?

– В таких матчах их обязательно настраивать? Говорю о доброте и желаю удачи.

– Чьё чемпионство хотели бы увидеть в этом сезоне?

– «Краснодар»! – приводит слова Тедеева Metaratings.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). Действующий чемпион России — «Зенит». Команда Сергея Семака выигрывала РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.