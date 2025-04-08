Станислав Черчесов: у Глушенкова сейчас очень важный период карьеры

Бывший главный тренер «Спартака», московского «Динамо», «Амкара» и сборной России Станислав Черчесов высказался о полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове.

«Травмы? Футбол — контактный вид спорта, бывает, что тебя пять лет никто даже не оцарапал, а бывает, что каждые две-три игры что-то появляется. Хочу Глушенкову посоветовать не зацикливаться на этом. Сейчас у Максима очень важный период карьеры», — приводит слова Черчесова «Комсомольская правда».

Глушенков перешёл из «Локомотива» в «Зенит» летом минувшего года. В нынешнем сезоне Максим сыграл за сине-бело-голубых 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 15 млн.