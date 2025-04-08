Алдонин: Акинфеев может сыграть 1000 матчей, но встаёт вопрос возраста, здоровья и желания

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о голкипере армейцев Игоре Акинфееве, который сегодня отмечает своё 39-летие.

— Хотелось бы поздравить Игоря с днём рождения! Прежде всего хочу пожелать ему крепкого здоровья и неугасающего желания помогать творить историю клуба и свою историю. Мне кажется, у него уже столько рекордов, что можно сбиться со счёта. Игорь — колоссальная легенда для ЦСКА и российского футбола.

Дай бог, чтобы у него ещё было желание и возможность продолжать. Я не берусь предполагать, сколько он ещё будет играть. Пока он играет и готов радовать болельщиков, передавать бесценный опыт молодёжи, этой опцией необходимо пользоваться. Чем дольше, тем лучше.

— Недавно Акинфеев сыграл 900-й матч в карьере. Пробьёт 1000?

— Это риторический вопрос. Конечно, он может, но здесь встаёт вопрос здоровья, возраста и желания. Здесь не стоит вопрос закрыть эту цифру. Цифра в 900 матчей выглядит невероятной. Важно же видеть, как растут твои дети. Не только по картинкам и фотографиям в режиме слайд-шоу, а участвовать в этом процессе. Всё зависит от него. Не хочется влиять извне на эту ситуацию. Это исключительно его желание и возможность. Думаю, клуб сделает всё возможное, чтобы Игорь как можно дольше был в числе действующих футболистов и украшал наш чемпионат, — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.