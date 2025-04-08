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Стало известно, кто претендует на звание лучшего тренера РПЛ по итогам марта

Стало известно, кто претендует на звание лучшего тренера РПЛ по итогам марта
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги огласила имена претендентов на звание лучшего тренера чемпионата по итогам марта. Так, за награду поборются Мурад Мусаев («Краснодар»), Марко Николич (ЦСКА), Джонатан Альба («Ростов»), Франк Артига («Химки») и Сергей Ташуев («Ахмат»).

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». «Быки» набрали 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47).

Действующий чемпион России — «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ на протяжении последних шести лет.

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