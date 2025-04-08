Евгений Алдонин: невероятная победная серия ЦСКА при Слуцком стоила невероятных сил

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о положительной серии армейцев. После возобновления сезона красно-синие провели шесть официальных матчей, в которых одержали пять побед и однажды сыграли вничью.

«Невероятная победная серия при Слуцком стоила невероятных сил. Не хотелось бы громких слов в адрес ЦСКА и заниматься какой-то бравадой. Нужно действовать от игры к игре. Был очень сложный матч с «Динамо» с тяжелейшими погодными условиями. Но я могу подчеркнуть, что с «Оренбургом» тоже будет очень сложный матч. У них есть свои цели и задачи. А игры в Оренбурге на искусственном поле никогда не были простыми для ЦСКА.

Нельзя недооценивать и переоценивать значение каждого матча для ЦСКА. Удастся ли продолжить победную серию? Было бы прекрасно. Но в нашем чемпионате все команды испытывают сложности и проблемы с набором очков. Думаю, концовка будет захватывающая», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.