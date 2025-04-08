Гирасси: Левандовски — великий игрок, в 36 лет он всё ещё один из лучших бомбардиров

Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси высказался о нападающем «Барселоны» Роберте Левандовском в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором «шмели» встретятся с каталонцами.

— Является ли Левандовски примером для вас как нападающего?

— Да, определённо, особенно благодаря его постоянству. У него была отличная карьера, и в 36 лет он всё ещё остается одним из лучших бомбардиров. Это говорит о его уровне. Он великий игрок, и все это знают. Левандовскому не нужно никому ничего доказывать. Я думаю, его секрет в упорной работе. Он всегда много работает и всегда быстр. Всё дело в упорном труде, заботе, восстановлении и питании. Всё это имеет значение, — приводит слова Гирасси Barca Times в соцсети Х (ранее Twitter).

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и дортмундской «Боруссией» состоится в среду, 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.