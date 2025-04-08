Франческо Тотти высказался о статусе легенды экс-тренера «Спартака» Карреры в России

Бывший итальянский нападающий Франческо Тотти высказался о бывшем главном тренере «Спартака» Массимо Каррере. Именно под его руководством красно-белые выиграли последнее чемпионство в 2017 году.

– Итальянский тренер Массимо Каррера в России имеет статус практически легенды…

– Легенды?

– Он выиграл чемпионство со «Спартаком», которое ждали 16 лет, но в Италии об этом тренере особо не говорят?

– Если ты выигрываешь, тем более титул, то, естественно, получаешь такой статус. Это нормально, — сказал Тотти в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Тотти выступал за «Рому» с 1993 по 2017 год. В составе клуба он выиграл чемпионат Италии, дважды — Кубок Италии и дважды — Суперкубок страны.