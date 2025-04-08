Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франческо Тотти высказался о статусе легенды экс-тренера «Спартака» Карреры в России

Франческо Тотти высказался о статусе легенды экс-тренера «Спартака» Карреры в России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший итальянский нападающий Франческо Тотти высказался о бывшем главном тренере «Спартака» Массимо Каррере. Именно под его руководством красно-белые выиграли последнее чемпионство в 2017 году.

– Итальянский тренер Массимо Каррера в России имеет статус практически легенды…
– Легенды?

– Он выиграл чемпионство со «Спартаком», которое ждали 16 лет, но в Италии об этом тренере особо не говорят?
– Если ты выигрываешь, тем более титул, то, естественно, получаешь такой статус. Это нормально, — сказал Тотти в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Тотти выступал за «Рому» с 1993 по 2017 год. В составе клуба он выиграл чемпионат Италии, дважды — Кубок Италии и дважды — Суперкубок страны.

Материалы по теме
«Сейчас уже не футбол, а другой вид спорта». Легендарный Тотти — в Москве
Эксклюзив
«Сейчас уже не футбол, а другой вид спорта». Легендарный Тотти — в Москве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android