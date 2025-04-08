«С днём рождения, наша легенда!» Константин Генич поздравил Игоря Акинфеева с 39-летием

Известный российский журналист и футбольный комментатор Константин Генич опубликовал поздравительное сообщение, обращённое к капитану и голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву. Сегодня, 8 апреля, Акинфеев празднует 39-летие.

«С днём рождения, наша легенда!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, что матч 23-го тура РПЛ с московским «Динамо» стал для Игорь Акинфеева 900-м в карьере. Всего вратарь провёл 789 матчей за красно-синих и 111 встреч за сборную России. Акинфеев является воспитанником армейцев. В текущем сезоне он принял участие в 21 матче за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге. В них голкипер пропустил 15 мячей и 10 раз уходил с поля без пропущенных голов.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.