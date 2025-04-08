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«Бразильский стиль». Роналдиньо высказался о прогрессе Усмана Дембеле в «ПСЖ»

«Бразильский стиль». Роналдиньо высказался о прогрессе Усмана Дембеле в «ПСЖ»
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Обладатель «Золотого мяча» 2005 года бразилец Роналдиньо, ранее выступавший за «Барселону» и «ПСЖ», высказался о прогрессе нападающего парижан Усмана Дембеле в нынешнем сезоне. В активе футболиста 32 гола и cемь результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.

«В «ПСЖ» есть Усман Дембеле. Он мне очень нравится. Его стиль немного бразильский! Он озадачивает, изобретает, провоцирует. Его часто невозможно прочесть, а главное, он забивает много голов. Он находится в процессе раскрытия себя, врывается в другую роль, нежели та, которую он играл в «ПСЖ» в прошлом году или в «Барселоне» до этого», — приводит слова Роналдиньо L`Equipe.

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