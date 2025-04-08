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Франческо Тотти признался, что не слышал о футболисте из АПЛ по имени Тоти

Франческо Тотти признался, что не слышал о футболисте из АПЛ по имени Тоти
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Бывший итальянский нападающий Франческо Тотти ответил на вопрос, знает ли он футболиста «Вулверхэмптона» по имени Тоти. Его полное имя — Тоти Анониу Гомеш. Он представляет Португалию. Тотти признался, что не слышал о таком игроке.

– Сейчас в английском клубе «Вулверхэмптон» есть футболист Тоти. Знаете о нём?
– Нет. Как его имя? Из четырёх букв? Не слышал о нём, — сказал Тотти в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Тотти выступал за «Рому» с 1993 по 2017 год. В составе клуба он выиграл чемпионат Италии, дважды — Кубок Италии и дважды — Суперкубок страны.

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