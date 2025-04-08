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Экс-игрок «Баварии» Франк Рибери: «Интер» — машина, которая может выиграть Лигу чемпионов

Экс-игрок «Баварии» Франк Рибери: «Интер» — машина, которая может выиграть Лигу чемпионов
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Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Франции по футболу Франк Рибери высказался в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов УЕФА между мюнхенцами и миланским «Интером».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет непредсказуемое противостояние. Между собой сыграют два гиганта, даже с учётом того, что у «Баварии» много травмированных. В таких играх нужно выкладываться на 100% физически и особенно морально. «Бавария» — это «Бавария», но «Интер» находится на том же уровне с точки зрения сплочённости и организованности. Они могут рассчитывать на победу в Лиге чемпионов», — приводит слова Рибери Football Italia.

Матч между «Баварией» и «Интером» состоится сегодня, 8 апреля. Встречу примет стадион «Арена Мюнхен». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

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