Экс-игрок «Баварии» Франк Рибери: «Интер» — машина, которая может выиграть Лигу чемпионов

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Франции по футболу Франк Рибери высказался в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов УЕФА между мюнхенцами и миланским «Интером».

«Это будет непредсказуемое противостояние. Между собой сыграют два гиганта, даже с учётом того, что у «Баварии» много травмированных. В таких играх нужно выкладываться на 100% физически и особенно морально. «Бавария» — это «Бавария», но «Интер» находится на том же уровне с точки зрения сплочённости и организованности. Они могут рассчитывать на победу в Лиге чемпионов», — приводит слова Рибери Football Italia.

Матч между «Баварией» и «Интером» состоится сегодня, 8 апреля. Встречу примет стадион «Арена Мюнхен». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.