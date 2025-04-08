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«Пофигист в хорошем смысле». Тренер вратарей ЦСКА рассказал, чем его поразил юный Акинфеев

«Пофигист в хорошем смысле». Тренер вратарей ЦСКА рассказал, чем его поразил юный Акинфеев
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Тренер вратарей московского ЦСКА Дмитрий Крамаренко поделился воспоминаниями о своих первых впечатлениях от игры молодого Игоря Акинфеева. Сегодня, 8 апреля, Акинфеев празднует 39-летие.

«Первое, чем поразил Акинфеев? Один момент мы обсуждали с Газзаевым. В ЦСКА тогда играли такие глыбища! Семак, Яновский, Гусев — все намного опытнее Акинфеева. А Игорь не испытывал никакого дискомфорта. Против кого играть, с кем? Да без разницы.

Смотришь сейчас на нашу молодёжь — хорошие ребята, но застенчивые на поле. Про Игоря так бы никто не сказал. Для меня было откровением увидеть в нём лидера не по годам. Такого пинка мог дать! В правильном смысле.

Ещё для Акинфеева всегда не имели значения пропущенные мячи. В хорошем смысле слова пофигист. 0:1? Ну и ладно, вся игра впереди. Выплёскивал эмоции, да — но на игре это не отражалось, не впадал в яму, в отличие от многих нынешних футболистов», — приводит слова Крамаренко Sport24.

Отметим, что матч 23-го тура РПЛ с московским «Динамо» стал для Игорь Акинфеева 900-м в карьере. Всего вратарь провёл 789 матчей за красно-синих и 111 встреч за сборную России. Акинфеев является воспитанником армейцев. В текущем сезоне он принял участие в 21 матче за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге. В них голкипер пропустил 15 мячей и 10 раз уходил с поля без пропущенных голов.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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