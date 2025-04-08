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Франческо Тотти рассказал, почему Алексей Миранчук не стал основным игроком «Аталанты»

Франческо Тотти рассказал, почему Алексей Миранчук не стал основным игроком «Аталанты»
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Бывший итальянский нападающий Франческо Тотти объяснил, почему российскому полузащитнику Алексею Миранчуку не удалось стать основным игроком «Аталанты». Футболист покинул Серию А и сейчас выступает за американскую «Атланту Юнайтед».

– У Миранчука в чемпионате Италии не всё сложилось. Как считаете, почему он не стал основным в «Аталанте»?
– У каждого футболиста есть своя ответственность в таких вещах. Возможно, меняя город, меняя страну, тяжелее найти себя. При этом он остаётся хорошим игроком.

– Показалось, что у Миранчука не сложилась «химия» с главным тренером.
– В этом плане как раз и тяжело, когда другой язык и другая культура. Особенно для молодых непросто, — сказал Тотти в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Тотти выступал за «Рому» с 1993 по 2017 год. В составе клуба он выиграл чемпионат Италии, дважды — Кубок Италии и дважды — Суперкубок страны.

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