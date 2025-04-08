Экс-игрок «Динамо» Шунин: прошлым летом Овечкин был уверен, что рекорд — вопрос времени

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал снайперский рекорд нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

«Вся страна следила за тем, как Саша забрасывает шайбы и приближается к рекорду. В Москве много билбордов и рекламных щитов на улице, и это подогревало интерес даже за тысячи километров от Америки. Мы знакомы, но он вызывает у меня огромное уважение не только в жизни. На льду Овечкин тоже показывает себя с лучшей стороны, когда не забивает в пустые ворота только ради рекорда. У него есть харизма, уважение к партнёрам. Он настоящий капитан и лидер «Вашингтон Кэпиталз».

Бывает, что спортсмену нужно много времени для достижения рекорда и он буксует и не может пробить этот потолок. Саша же набрал ход, держал свой уровень, забивал. Он один из лучших хоккеистов в этом сезоне. Саша всегда хотел побить этот рекорд. Когда мы отдыхали вместе прошлым летом, он был уверен, что это лишь вопрос времени», — приводит слова Шунина «Матч ТВ».

6 апреля в Элмонте (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин. Для 39-летнего россиянина этот гол стал 895-м за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, что помогло ему стать лучшим снайпером в её истории, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).