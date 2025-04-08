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«Возможно, их напрягают разговоры о 100-летии». Станислав Черчесов — о «Зените»

«Возможно, их напрягают разговоры о 100-летии». Станислав Черчесов — о «Зените»
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Бывший главный тренер «Спартака», московского «Динамо», «Амкара» и сборной России Станислав Черчесов заявил, что потерянный статус фаворита чемпионата России у «Зенита» перед игрой 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» ни о чём не говорит. Игра между сине-бело-голубыми и чёрно-зелёными состоится в воскресенье, 13 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Вас не удивляет, что «Зенит» перед игрой с «Краснодаром» не является фаворитом чемпионата?
— Фаворит, не фаворит… Это мало что значит. У всех память неплохая, все помнят прошлый год. Там тоже «Зенит» был не в лидерах, в том числе перед последним туром, а всё решилось за пять минут до окончания последнего матча. Сейчас все вокруг говорят про 100-летие «Зенита». Возможно, это их напрягает. Но я, честно говоря, в футболе уже ничему не удивляюсь, — приводит слова Черчесова «Комсомольская правда».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). Действующий чемпион России — «Зенит». Команда Сергея Семака выигрывала РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.

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