«Зенит» обратился в ЭСК по итогам матча с «Локомотивом»

Санкт-петербургский «Зенит» просит разобрать эпизод с голом игрока «Локомотива» Алексея Батракова на 62-й минуте матча 23-го тура РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Игра между «Локомотивом» и «Зенитом» состоялась в субботу, 5 апреля. Встречу принимал стадион «РЖД Арена» в Москве. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает «Зенит» (47).