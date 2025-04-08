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«Зенит» обратился в ЭСК по итогам матча с «Локомотивом»

«Зенит» обратился в ЭСК по итогам матча с «Локомотивом»
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Санкт-петербургский «Зенит» просит разобрать эпизод с голом игрока «Локомотива» Алексея Батракова на 62-й минуте матча 23-го тура РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

Игра между «Локомотивом» и «Зенитом» состоялась в субботу, 5 апреля. Встречу принимал стадион «РЖД Арена» в Москве. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает «Зенит» (47).

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