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«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с ЦСКА

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с ЦСКА
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Московское «Динамо» обратилось в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) по итогам матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15'     1:1 Карраскаль – 24'     2:1 Гуарирапа – 77'     3:1 Обляков – 90+6'    

«Динамо» просит разобрать эпизод на 88-й минуте матча, когда арбитр Сергей Карасёв не удалил полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова за серьёзное нарушение правил. Также клуб просит рассмотреть эпизод на 90+1-й минуте матча перед назначенным пенальти с возможным офсайдом Сауля Гуарирапы. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.

После 23 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 42 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.

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