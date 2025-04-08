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Виталий Кафанов: чемпионство Матвея Сафонова — большое достижение для российского футбола

Виталий Кафанов: чемпионство Матвея Сафонова — большое достижение для российского футбола
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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов высказался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове, который вместе с парижанами стал чемпионом Франции в сезоне-2024/2025.

«Чемпионство Матвея — большое достижение для российского футбола и российской вратарской школы. Это первый наш вратарь, который выигрывает чемпионат из топ-5 европейских лиг. Уверен, что теперь за нашими вратарями ещё внимательнее будут наблюдать из Европы с целью приглашения в европейские клубы. И как только мы вернёмся к международным играм, предложений будет ещё больше», — приводит слова Кафанова ТАСС.

Напомним, Сафонов пополнил состав парижской команды в июле прошлого года. В текущем сезоне голкипер принял участие в 14 матчах, два из которых проходили в рамках Лиги чемпионов. За проведённое на поле время россиянин пропустил 10 голов, а шесть встреч провёл «на ноль». Отметим, что «ПСЖ» стал чемпионом после победы в матче 28-го тура с «Анже» (1:0).

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