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Легенда «Барселоны» Роналдиньо поделился мнением о 17-летнем Ламине Ямале

Легенда «Барселоны» Роналдиньо поделился мнением о 17-летнем Ламине Ямале
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Обладатель «Золотого мяча» 2005 года бразилец Роналдиньо, ранее выступавший за «Барселону», поделился мнением о 17-летнем вингере каталонцев Ламине Ямале.

«Ламин очень талантлив. Он исключительно одарён. Мне особенно нравится наблюдать за ним из-за его креативности», — приводит слова Роналдиньо L`Equipe.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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